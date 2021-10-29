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Onet: у Польши нет шансов победить Россию

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Global Look Press

Польское издание раскритиковало представленный властями страны законопроект «Об обороне отечества». Об этом сообщает Onet.

В законопроекте Россия названа «потенциальным противником», отмечает портал.

По мнению автора материала, у Польши нет шансов победить Россию, так как у Москвы очень сильная армия. Российская Федерация сильно увеличила расходы на вооружение, регулярные учения и реформы, что также усиливает военный потенциал страны.

При этом, как отмечает автор статьи, Польша, наоборот, не пытается содержать войска должным образом, поэтому у нее «не будет в столкновении с Москвой никаких шансов».

Ранее лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский представил план законопроекта «Об обороне отечества» из-за обострения международной ситуации вокруг страны.

Законопроект предусматривает увеличение оборонного бюджета и численности вооруженных сил Польши более чем вдвое — минимум до 250 тыс. военных и 50 тыс. резервистов. Качиньский объяснил необходимость нового закона опасным геополитическим положением Польши на фоне «имперских амбиций России» и миграционной войной с Белоруссией.

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