США и их союзники раскритиковали Россию за закон о СМИ-иноагентах

Госдепартамент США распространил заявление от имени Вашингтона и его союзников, в котором раскритиковал российские власти за притеснение независимых журналистов и СМИ с помощью закона о СМИ-иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заявления Госдепартамента.

Заявление подписали представители США, ближайшие союзники Вашингтона, а также представители Украины. Они призвали Россию соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека и обеспечить свободу СМИ и безопасность для журналистов.

Ранее сообщалось, что руководители благотворительных фондов направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой изменить действие закона об иноагентах, в котором предложили включить благотворительные организации в список лиц, на которых не распространяется закон об иностранных агентах. Кроме того, они просили представить право НКО, уже включенным в список иноагентов, выйти из реестра в случае изменения закона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с обращением благотворительных организаций к Владимиру Путину будет проведена необходимая работа.