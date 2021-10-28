Правительство одобрило проект соглашения об отмене виз с Сан-Марино

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проекте соглашения об отмене виз с Сан-Марино. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

«Одобрить <...> проект оглашения между правительством РФ и правительством Республики Сан-Марино об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран», — говорится в документе.

Отмечается, что председатель правительства поручил Министерству иностранных дел России по достижении договоренности с Сан-Марино подписать от имени кабмина это соглашение.

При подписании документа, у граждан РФ и Сан-Марино появится возможность «въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда. Важно условие — необходимо соблюдать все правила въезда, транзита и пребывания на территории других стран по пути следования.

Отмечается, что для российских граждан период пребывания исчисляется с учетом правил въезда и пребывания на территории шенгенской зоны.

В сентябре Россия и расположенный в Центральной Америке Белизhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2021/09/23/n_16581709.shtml подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран.