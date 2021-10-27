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Грызлов заявил, что Украина пытается обострить ситуацию в Донбассе

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил о том, что в обострении ситуации в Донбассе целиком и полностью виноваты киевские власти, сообщает РИА «Новости».

«Вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне», — заявил он после очередного заседания группы.

По словам Грызлова, такие образом Украина пытается спровоцировать самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР на возобновление боевых действий.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Ранее Грызлов заявил, что украинские власти продолжают незаконное удерживание наблюдателя Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), представителя Луганска, который был преступно захвачен две недели назад.

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