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В Совфеде призвали к защите граждан России в Донбассе после атаки дронов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что удар Bayraktar в Донбассе подталкивает Россию к более решительным действиям по защите ее граждан на Украине.

«Если информация подтвердится, что это был Bayraktar, который поставила Турция, а Украина его использовала, то, это, конечно, ставит крест на минских соглашениях. И, по сути, они подталкивают Россию на ответные меры для защиты своих граждан, проживающих на юго-востоке Украине, а их более полумилионна», — сказал он.

Джабаров добавил, что Киев упорно провоцирует Россию на конфликт, что можно назвать трагической ошибкой.

«Там не понимают последствия таких провокаций, надеюсь, здравый смысл возобладает. Иначе юго-восток Украины долго терпеть это безобразие не сможет», — заключил Джабаров.

В 2019 году президент России Владимир Путин упростил порядок выдачи паспортов жителям «народных республик» Донбасса. С того момента их получило более 600 тысяч человек.

Ранее генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные впервые применили в Донбассе ударные дроны Bayraktar TB2 турецкого производства. На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Тогда был введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, включая использование летательных аппаратов.

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