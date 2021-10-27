Захарова раскритиковала выдачу первого гендерно-нейтральный паспорта в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что первый выданный в США гендерно-нейтральный паспорт – это «чудовищная метаморфоза», которую навязывают под видом свободы выбора. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В США выдан первый паспорт с третьим гендером - вместо мужского или женского пола в соответствующей графе стоит Х. На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию. Вот они - люди Х. «Новые нормальности» как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», — написала Захарова.

Ранее первый паспорт, владельцем которого станет гражданин США, не считающий себя ни мужчиной, ни женщиной, был выпущен в США, в нем в графе для пола будет написано «Х».

Уточняется, что со следующего года планируется начать массовый выпуск таких паспортов для интерсексуалов (люди и с мужскими и женскими половыми характеристиками) и других людей с небинарной гендерной идентичностью.