В Польше считают штраф ЕС в €1 млн ежедневно «узурпацией»

Решение Европейского суда юстиции оштрафовать Польшу на €1 млн за неисполнение норм законодательства Евросоюза является «узурпацией и шантажом». Такую позицию высказал в своем Twitter заместитель министра юстиции республики Себастьян Калета.

По словам министра, европейский суд полностью игнорирует конституцию Польши и вердикты Конституционного суда.

«Он действует вне своей компетенции и злоупотребляет институтом финансовых штрафов и обеспечительных мер <...> это узурпация и шантаж», — написал Калета.

В Европейском суде решение объяснили тем, что Польша отказалась приостанавливать действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза.

7 октября конституционный суд Польши признал упомянутый принцип, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

Кризис в отношениях Варшавы и Брюсселя длится практически постоянно с 2017 года, и основная его причина — судебная реформа. Подробнее читайте в материале «Газеты.ру».