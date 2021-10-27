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Сотрудники СБУ под пытками вымогали у похищенного иностранца $200 тыс.

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РИА «Новости»

Троих сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) подозревают в том, что они похитили иностранца и под пытками вымогали у него $200 тыс., сообщает Госбюро расследований.

Пострадавший работал в IT-сфере и якобы был объявлен в розыск в России за совершение преступления на территории РФ.

Как утверждают следователи, в октябре прошлого года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали иностранного гражданина, требуя у него деньги. Более того, по версии следствия, его избивали и запугивали. К тому же есть информация, что сотрудники СБУ незаконно проникли в жилье задержанного и похитили его личное имущество.

В итоге, как утверждается в сообщении, задержанный договорился рассчитаться с ними биткоинами. Сотрудники СБУ получили 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составляет 2,1 млн гривен. После этого они, согласно сообщению, подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам национальной полиции Украины.

Правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала управляемую из России преступную группировку.

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