В ВСУ назвали точки обострения на Донбассе

В зоне «Операции объединенных сил» (ООС) в Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, сообщает пресс-служба ООС.

Огонь четыре раза вели возле Гранитного из артиллерии калибра 122 мм, также был обстрел вблизи Новозвановки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Некоторые участки в районе этого населенного пункта также попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Огонь также вели недалеко от Троицкого из противотанкового ракетного комплекса, в сторону Крымского стрельба шла из артиллерии калибра 122 мм, а в направлении Майского позиции ВСУ дважды обстреляли из гранатометов разных систем.

Кроме того, украинские военные сообщили об обстреле из станковых противотанковых гранатометов возле Зайцево и из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Луганского.

Сообщается, что жертвой обострения стал один военный ВСУ, второй получил ранения.

Ранее в самопровозглашенной ДНР заявили о применении украинскими военнослужащими турецких ударных беспилотников Bayraktar, но пострадавших после обстрелов Донбасса, по информации представителей ДНР, нет.