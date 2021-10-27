Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Аналитики спрогнозировали энергокатастрофу Европы 12:18
В Кремле рассказали, как относятся к закрытию границ российских регионов 12:17
Песков прокомментировал заявления Зеленского о «возвращении» Крыма после... 12:16
Юрист объяснил, на какое имущество Гагариной может претендовать Исхаков 12:13
Режиссер «Игры в кальмара» посмеялся над Леброном Джеймсом после... 12:01
Джошуа — о реванше с Усиком: выйду на ринг и сделаю этому парню очень... 12:00
Среди участников программы стимулирования вакцинации разыграют первые квартиры 11:59
Приставы потребовали оплатить дорожный штраф в ноль рублей 11:59
Опубликовано последнее фото трагически погибшего оператора на съемках фильма... 11:59
Ученые из Великобритании объяснили, почему могла затянуться пандемия 11:58

В ВСУ назвали точки обострения на Донбассе

close
100%
Depositphotos

В зоне «Операции объединенных сил» (ООС) в Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, сообщает пресс-служба ООС.

Огонь четыре раза вели возле Гранитного из артиллерии калибра 122 мм, также был обстрел вблизи Новозвановки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Некоторые участки в районе этого населенного пункта также попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Огонь также вели недалеко от Троицкого из противотанкового ракетного комплекса, в сторону Крымского стрельба шла из артиллерии калибра 122 мм, а в направлении Майского позиции ВСУ дважды обстреляли из гранатометов разных систем.

Кроме того, украинские военные сообщили об обстреле из станковых противотанковых гранатометов возле Зайцево и из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Луганского.

Сообщается, что жертвой обострения стал один военный ВСУ, второй получил ранения.

Ранее в самопровозглашенной ДНР заявили о применении украинскими военнослужащими турецких ударных беспилотников Bayraktar, но пострадавших после обстрелов Донбасса, по информации представителей ДНР, нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях