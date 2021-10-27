Глава МИД Германии назвал военный переворот в Судане катастрофой

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал задержание премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука военными. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, военный переворот в Судане - катастрофа, которая ставит страну в опасное положение, а демократическое и мирное будущее Судана, которому привержено международное сообщество, находится под вопросом.

Маас осудил действия военных и призвал Генерала Аль-Бурхана освободить всех министров, которые были ранее задержаны. Он заявил, что Германия не будет продолжать оказывать поддержку Судану, пока путч не завершится и пригрозил серьезными последствиями.

Глава МИД добавил, что Германия продолжит поддерживать суданский народ и действующего премьер-министра.

Ранее Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука подтвердила его возвращение.

25 октября военные увезли премьер-министра Судана в неизвестном направлении. До этого помещенный под домашний арест Хамдук призвал граждан страны выйти на улицы для защиты революции. Сообщалось, что военные оказывают давление на премьера, чтобы он заявил о поддержке госпереворота.

Помимо Хамдука, были также задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В нескольких районах столицы Судана Хартуме отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В стране начались протесты, в результате которых погибли семь человек.