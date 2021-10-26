Кашляющий Байден поиграл с детьми после контакта с зараженным COVID-19

Президент США Джо Байден посетил один из детских садов в городе Северный Плейнфилд, в штате Нью-Джерси, передает CNN. В ходе визита американский лидер поиграл с детьми в конструктор, посмотрел на их рисунки и также расспросил о том, кем они хотят стать, когда вырастут.

Байден пожимал руки воспитанникам детского сада, обнимал их и даже снимал маску, о чем свидетельствуют фото портала «NJ.com». Более того, войдя в комнату президент США забыл использовать антисептик для рук, хотя американские СМИ уже не раз сообщали о наличии заболевших коронавирусом в окружении главы Белого дома.

При этом за некоторое время до визита в детский сад Байдена заметили кашляющим после выступления в Нью-Джерси. Как отмечал Fox News, президент США закашлялся, прикрыв рот рукой, а затем пошел пожимать руки присутствующим на мероприятии.

Ранее сообщалось, что американцев возмутил кашляющий Байден.