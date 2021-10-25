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Польша решила стянуть дополнительные войска к границе с Белоруссией

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Czarek Sokolowski/AP

Власти Польши решили дополнительно направить 2,5 тыс. военных на границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter.

«Мы увеличиваем число солдат, помогающих Пограничной страже, на 2,5 тыс. Уже в ближайшее время за непроницаемостью границы будут следить около 10 тыс. военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизий», — написал глава минобороны Польши. Известно, что решение об усилении безопасности было принято после нападения на пограничников.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что двое солдат Пограничной стражи Польши получили ранения в результате массового прорыва нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу. Нелегалы забрасывали силовиков камнями и пытались сломать проволочные ограждения. 22 октября Евросоюз отказался финансировать строительство приграничных защитных сооружений в Польше, Латвии и Литве.

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