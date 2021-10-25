Нарушивший границу России литовский мэр прокомментировал свое задержание

Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас заявил, что из него «не вышло хорошего гида». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я хороший рыбак, но, как оказалось, не гид», — написал он.

Он подтвердил, что информация о его задержании в России верна, добавив, что пересек границу случайно. Маркаускас также поблагодарил сотрудников литовского консульства за помощь и оперативность.

Ранее стало известно, что пограничная охрана России в Куршском заливе задержала нарушившего границу мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса и еще двух человек. Об этом рассказала представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

Инцидент произошел, когда мужчины плыли по Куршскому заливу. По предварительным данным, двое других задержанных — бизнесмены. Они были переданы балтийской республике и вернулись в свою страну.