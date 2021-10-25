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На Украине заявили о необходимости ликвидации поста президента или премьера страны

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Global Look Press

Глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что на Украине необходимо ликвидировать пост президента или премьера страны. Об этом сообщает «НВ».

Новиков подчеркнул, что в Конституции заложено множество вещей, из-за которых власть функционирует неэффективно.

«Есть дуализм исполнительной власти. Есть президент, который руководит отдельной частью исполнительной власти, и есть премьер, который является председателем кабинета министров, еще СНБО. При таких условиях система управления, исполнения законов неэффективна. Нужно ликвидировать пост президента или премьера», — утверждает Новиков.

Он отметил, что президента Украины можно сделать исключительно главой исполнительной власти, по аналогии с США.

Ранее вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в конституцию Украины в будущем будет необходимо внести серьезные изменения. Среди других возможных новаций он выделил необходимость добиться реализации так называемых «декларативных прав», которые существуют только на бумаге и закрепить «более реальные» гарантии прав на приватность и репутацию лиц.

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