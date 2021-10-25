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Премьера Польши раскритиковали за заявление о «третьей мировой войне» из-за ЕС

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John Thys/Reuters

Бывший глава Минобороны Польши Томаш Семоняк в своем Twitter раскритиковал премьер-министра республики и лидера правящей партии «Закон и справедливость» Матеуша Моравецкого за слова о «третьей мировой войне», которая якобы может начаться из-за того, что Брюссель хочет взыскать с Варшавы деньги.

Экс-руководитель военного ведомства заявил, что Моравецкий, сделав такое заявление, «переходит все границы».

По его словам, глава польского кабмина не понимает, что слова «мировая война» значат для миллионов поляков.

«Каждый последующий день этого премьера — это катастрофа», — написал Семоняк в соцсети.

Ранее Моравецкий, комментируя обещания Евросоюза прекратить финансирование Польши из-за признания верховенства польской конституции над законами ЕС, заявил о готовности защищать страну любым оружием в случае, если Европейская комиссия начнет третью мировую войну.

7 октября конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

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