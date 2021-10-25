Депутат ГД: вопрос о переименовании должности президента Татарстана может решить Конституционный суд

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что одним из инструментов решения вопроса о переименовании должности президента Татарстана может быть Конституционный суд.

«Конечно, конечно должен работать во всех субъектах, должно быть в этой части единообразие. Это совершенно справедливо, мы с этим согласны. А инструменты какие? Конституционный суд, прежде всего, один из инструментов, который может разрешить этот спор между субъектом и федеральной властью», — сказал он.

Ранее парламент Татарстана отказался признавать законопроект, обязывающий ликвидировать должность президента республики. Решение было принято в ходе заседания Госсовета республики.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Крашенинникова выступает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству Альберт Хабибуллин, в свою очередь, заявил, что в республике не раз обсуждали этот законопроект. По мнению депутатов Госсовета Татарстана, проект закона «детально регламентирует формирование системы региональных органов государственной власти», однако у них возникли претензии к инициативе изменить должность главы региона. Парламентарии также выступили против участия федерального центра в формировании региональных органов исполнительной власти. Они полагают, что это противоречит Конституции РФ.