Украинские первоклассники присоединились к флешмобу с песней про лидера местных националистов Степана Бандеру. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале VESTI.

На видео четыре ученика первого класса Тернопольской школы исполняют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» (укр.: «Отец наш — Бандера, Украина — мать»), которая в последнее время приобрела популярность в украинском TikTok.

Издание отмечает, что ранее упомянутую песню спели в парламенте депутаты фракции «Евросолидарности». Журналисты также сыронизировали, что если дети на видео не смогут через 10 лет поступить в хорошие университеты, то смогут попасть в институт Нацпамяти.

Тренд с прославлением националиста, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, появился в украинском ТikTok больше месяца назад. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что существование неонацистских настроений на Украине подтверждается неединичными фактами, а не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «Батько наш Бандера, Украина — мати» стала в украинском сегменте Интернета популярнее, чем новая песня российского рэпера Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю».