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МИД РФ: планы Украины о разработке ракетной программы вызывают усмешку

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Министерство обороны Украины

Заявления Украины о разработке ракетной программы вызывают лишь усмешку, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью «Россия 24».

Так дипломат прокомментировал заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о планах направить разрабатываемые ракеты на Москву.

«Серьезно относиться к этим заявлениям, наверное, не нужно. К этим словам надо относиться с усмешкой. Человек это несерьезный, но готовится ко всем возможным неожиданным разворотам», - сказал Гаврилов.

По словам Гаврилова, Украина не имеет достаточных ресурсов для ракетной программы, ей достались советские разработки, которые по боевым возможностям уступают современному оружию. Ракеты эти «не дотянут» до Москвы, подчеркнул дипломат.

«Если они будут изобретать что-то новое, то посмотрите историю: танковый завод имени Малышева, что на нем за эти восемь лет сделали? Три уродца «Оплот», которые ломаются постоянно, а на них угрожают по Красной площади покататься. Это даже не смешно», - заявил Гаврилов.

Ранее Арестович предсказывал «конец России» в случае нападения на Украину.

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