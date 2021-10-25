Аналитик Харинг рассказала о «больших проблемах» Зеленского в Закарпатье

Замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг рассказала о стратегии Венгрии по интеграции своих исторических территорий на западе Украины. Об этом она написала в статье для журнала National Interest.

Харинг пишет, что за последние 30 лет Будапешт создал в Закарпатье сеть школ, где преподают на венгерском языке, а венгерская община контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины.

По ее словам, Венгрия умеет создавать трудности для Украины. Поскольку Будапешт является членом Евросоюза и НАТО, он может заблокировать вход Киеву в каждую из этих организаций. Венгрия стремится объединить свой народ и свою нацию, и Будапешт не жалеет средств на эти цели.

«Если Зеленский хочет достичь своей цели --войти в состав ЕС и НАТО, - он должен найти способ работать с непокорным Будапештом и лучше интегрировать Карпатский регион в уже реализуемый проект национального строительства», — заявила эксперт.

Харинг добавила, что Венгрия может стать большой проблемой для президента Украины Владимира Зеленского, а преодолеть этот вызов будет нелегко.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что Украина «в будущем» станет членом Евросоюза и НАТО. Он назвал «вопросом времени», когда Украина «сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы».