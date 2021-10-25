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Премьер Польши: Варшава будет защищаться любым оружием, если ЕС начнет «третью мировую»

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал обещания Евросоюза прекратить финансирование из-за признания верховенства польской конституции над законами ЕС. Об этом пишет газета Financial Times.

«Что будет, если Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если она начнет третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении», — заявил Моравнцкий.

Он добавил, что сокращение финансирование страны будет встречено жесткими мерами. Ранее Брюссель отложил одобрение пакета мер по восстановлению экономики Польши от COVID-19 на €36 млрд, а некоторые страны ЕС призвали к дополнительным ответным мерам.

7 октября конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

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