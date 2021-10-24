В Киеве предсказали «конец России» в случае нападения на Украину

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что любое нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дом».

По его словам, российские военные понимают, что подобное нападение — «абсолютно проигрышный вариант». Любые угрозы со стороны России — «блеф», который используется для запугивания Украины, чтобы она исполняла «российские прихоти», считает Арестович.

Договориться с Киевом можно только через нормандский и минский форматы, подчеркнул он.

Ранее сенатор от Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева назвала ультиматум официального представителя МИД Украины по Крыму и Донбассу противоречивым и граничащим с шизофренией.

По ее словам, если Украина считает Крым своей территорией, то ни о каких пропускных пунктах речи идти не может. Она подчеркнула, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе, а налаживание отношений со своими гражданами — внутреннее дело Украины.

До этого официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять свои «обязательства» в отношении крымчан. Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».