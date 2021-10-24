Сенатор назвала «шизофренией» ультиматум Киева в адрес России из-за Крыма и Донбасса

Сенатор от Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева назвала ультиматум официального представителя МИД Украины по Крыму и Донбассу противоречивым и граничащим с шизофренией. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее словам, если Украина считает Крым своей территорией, то ни о каких пропускных пунктах речи идти не может. Она подчеркнула, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе, а налаживание отношений со своими гражданами — внутреннее дело Украины.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять свои «обязательства» в отношении крымчан. Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».

Он потребовал от правительства России «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», например, защиту от коронавирусной инфекции и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.