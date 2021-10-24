Трамп: США погибают из-за миграционной проблемы

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приходят в упадок из-за бездействия нынешнего правительства страны по вопросу миграционного кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельную рассылку Трампа.

«Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать — достроить стену (на границе страны с Мексикой) это можно осуществить быстро», — говорится в заявлении бывшего президента США.

Ранее Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Джорджия обвинил администрацию президента Джо Байдена в уничтожении страны из-за наплыва мигрантов из Гаити. По словам бывшего президента США, «кто-то реально губит страну и уничтожает ее». Он добавил, что мигранты смеются в лицо агентам пограничной полиции США.

Его сторонники в ответ кричали о необходимости возведения стены на границах страны.

Дональд Трамп объявил о строительстве стены на границе с Мексикой в 2015 году в начале президентской избирательной кампании. По его задумке, «стена» должна была защитить США от проникновения нелегальных мигрантов. Возведение ограды длиной 1,1 тыс. км обошлось бюджету страны в $21 млрд.