Захарова: решение Косово по российским дипломатам не влияет на их правовой статус

Решение властей Косово объявить о нежелательности пребывания двух российских дипломатов не влечет за собой последствий для правового статуса этих дипсотрудников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства»», — пояснила представитель российского МИД.

По ее словам, устроенная против сотрудников приштинской Канцелярии российского Посольства в Республике Сербии «грубая провокация» была «устроена ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах». Захарова призвала МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала дипмиссии.

«Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии», — подчеркнула она.

Объявление российских дипломатов «персонами нон грата» президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи объяснила их «вредной деятельностью, которая нарушила национальную безопасность и конституционной строй республики».

Посольство России в Сербии заявило, что не признает это решение, указывая на то, что оно не имеет правовой силы.