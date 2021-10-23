Политолог Марков сравнил власти Украины с направленным на Россию пистолетом

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что нынешний украинский режим является «взведенным курком пистолета, направленного на Россию». Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

По его словам, администрация Байдена ищет «новую политику в российско-украинском углу своей внешнеполитической картины».

«[Президент США Джо] Байден хотел бы улучшить отношения с Москвой, но и не сдавать американских позиций. Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить», — рассказал Марков.

Русское население Украины составляет 80%, при этом украинские власти пытаются превратить его в «антирусское» путем созданной диктатуры и пропаганды, подчеркнул эксперт.

«Так, что через 10 лет 60% необратимо станут антирусскими», — отметил Марков.

После этого США уменьшат градус конфликта Москвы и Киева, а какой будет дальнейшая политика Вашингтона в отношении Украины предсказать сложно, но она точно будет новой, резюмировал политик.

Ранее Марков высказал мнение, что никто не будет вступаться за Украину в случае ее вступления в НАТО, но она возьмет на себя все обязательства альянса.