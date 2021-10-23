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Меркель заявила, что цвет ее одежды предполагал политический сигнал

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Wolfgang Rattay/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что иногда цвет ее одежды предполагал политический сигнал. Об этом она рассказала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Иногда», — ответила политик на соответствующий вопрос журналистов.

Она добавила, что не планирует отдавать свою одежду в музеи, так как она предназначена для нуждающихся.

Также канцлер рассказала, почему старается не употреблять словосочетание «миграционный кризис».

«Да, это верно. Я в принципе избегаю этого слова, поскольку беженец для меня — не кризис, но человек», — сказала она.

По словам политика, ошибки, совершенные в связи с притоком нелегальных мигрантов, «были сделаны задолго до осени 2015 года (пика миграционного кризиса — прим.)».

Ранее сообщалось, что глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию, посвященную повышению ключевой ставки, надела брошь в виде золотого лука со стрелой. 22 октября Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку – с 6,75% до 7,5%.

Появление Набиуллиной с разными брошами на наиболее значимых брифингах ЦБ стало своеобразной традицией. Чаще всего они изображают различные растения, зверей и птиц. Глава регулятора рассказывала, что таким образом подчеркивает отношение к текущей ситуации.

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