Помощник Зеленского не смог прокомментировать офшорный скандал вокруг студии «Квартал 95»

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не смог прокомментировать офшорный скандал вокруг студии «Квартал 95», которую когда-то создал вместе с президентом Владимиром Зеленским. Об этой ситуации его спросили в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

Шефиру задали вопрос, не планирует ли украинский лидер перевести на Украину деньги, которые лежат в офшорах, и заплатить с них налоги.

«Студия «Квартал 95» является одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе. Больше мне комментировать нечего», — сказал он.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры»: президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег. По его словам, его политический противник, бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказывал об этих офшорах еще в 2019 году, поэтому ничего нового в этом расследовании нет.