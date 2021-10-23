FT рассказала о спецгруппе финансовых экспертов Минобороны Великобритании

Великобритания может использовать против РФ, Китая и Ирана спецподразделение Минобороны, сформированное из специалистов в сфере финансов и бывших сотрудников лондонского Сити, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, засекреченная экспертная группа, созданная шесть лет назад, помогает британским военным оттачивать навыки «экономической войны» и защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и целенаправленного распространения дезинформации.

Как пишет FT, специалисты спецподразделения также участвовали в работе по противодействию деятельности ИГ (организация запрещена в России) в Ираке и Сирии.

Численность подразделения и его функции не могут быть обнародованы из соображений безопасности, пишет газета, но подчеркивает, что спрос на специалистов, разбирающихся в международных финансовых потоках, в британских вооруженных силах сейчас высок. В материале отмечается, что «популярность» подобных экспертов связана с якобы растущей угрозой со стороны России и Китая.

По словам источника издания, после разгрома ИГ спецподразделение привлекается Минобороны для решения конкретных задач и пока не стало постоянной частью структуры войск Великобритании.