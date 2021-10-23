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В Конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына

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Visar Kryeziu/AP

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила с предложением объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за злоупотреблении властью. Об этом сообщает издание The Hill на своей странице в Twitter.

«Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену», — заявила она.

Грин обвинила Байдена в попустительстве коррупции, потому что его сын Хантер принимал подарки от граждан других государств в обмен на оказание услуг, а также влиял на политику других стран.

Это уже не первая попытка Грин убрать Байдена с поста президента США. 21 августа она сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от должности президента за то, что тот оставил 10 тыс. американцев под властью афганского радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Грин утверждает, что президент также нарушил иммиграционное законодательство, когда допустил кризис на южной границе США и присвоил себе законодательные полномочия, несмотря на позиции верховного суда, продлив запрет на выселение арендаторов жилья.

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