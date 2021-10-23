В МИД КНДР обвинили США в нагнетании военной напряженности

Заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо заявил, что США обостряют ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом сообщает северокорейское агентство »ЦТАК».

«В последние дни США, подстрекая к независимости Тайваня — неотъемлемой части территории Китая, нагнетают военную напряженность», — сказал дипломат. По его словам, с начала этого года США под предлогом «свободы судоходства» перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив, а недавно задействовали даже военный корабль союзника.

Замглавы северокорейского МИД добавил, что безрассудное вмешательство США в тайваньский вопрос чревато потенциальной опасностью дальнейшего нагнетания напряженности тревожной ситуации на Корейском полуострове.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге заявил, что Вашингтон намерен продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, так как «неизменно заинтересован» в мире и безопасности в Тайваньском проливе.