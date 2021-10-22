В США заявили, что у России есть основания для беспокойства из-за вступления Украины в НАТО

Бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что у России есть все поводы для беспокойства в случае, если Украина вступит в Североатлантический альянс. Об этом он рассказал газете «Обозреватель».

Табах подчеркнул, что у Украины есть возможность сотрудничать с кем угодно, будь то Европа или Америка. Все потом, что это суверенное государство, отметил отставной капитан.

Он подчеркнул, что Москве необходимо опасаться сценария, когда Украина вступит в НАТО. В этом случае «альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом Киева. По словам дипломата, такое развитие событий вынудило бы Россию реагировать соответствующим образом.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс знает о позиции Москвы по Украине и уже предупрежден о том, что «любой шаг будет иметь последствия».