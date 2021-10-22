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В США обнаружили связь между социальной сетью Трампа и Китаем

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Jonathan Ernst/Reuters

Согласно источникам издания Newsweek, новая социальная сеть бывшего президента Дональда Трампа может косвенно получать деньги от компании, связанной с Китаем.

Расследование ссылается на опубликованные в четверг документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Портал MeidasTouch News выяснил ранее, что исполнительный директор компании Digital World, Патрик Орландо, который инвестирует в новый проект Трампа, указан в качестве генерального директора компании China Yunhong Holdings Ltd., сообщается в издании.

Компания была основана в 2019 году и сейчас зарегистрирована на Каймановых островах. Штаб-квартира располагается в китайском городе Ухань.

Согласно сайту MoneyDJ, компания была создана без каких-либо конкретных деловых целей, кроме как для участия в слияниях, а также в сделках с ценными бумагами, приобретении активов и покупке акций.

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group ранее создала новую социальную сеть, которая станет «соперником либеральных СМИ». Трамп заявил, что создал новую соцсеть для противостояния тирании «больших технологий».

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