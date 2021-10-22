Лавров уличил Украину в «передергивании фактов»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова министра иностранных дел Украины об «обещании» президента России Владимира Путина провести встречу руководителей внешнеполитических ведомств «нормандской четверки». Об этом сообщил ТАСС.

«Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств», — объяснил Лавров на пресс-конференции.

Ранее в МИД России заявили, что пока нет условий для встречи министров или глав государств в «нормандском формате». Но Москва не оценивает текущую ситуацию, как кризисную.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате и надеется на встречу «нормандской четверки» в составе Германии, России, Украины и Франции.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать это заявление президента Украины, назвав его «потоком сознания».