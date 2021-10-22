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В Пекине оценили слова Путина об отношениях с Китаем

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Валерий Шарифулин/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Россия и КНР больше, чем союзники друг для друга.

«Китайская сторона высоко ценит положительные высказывания президента РФ Владимира Путина о российско-китайских отношениях. В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китай и Россия — не союзники, а больше, чем союзники», — сказал Вэньбинь.

Дипломат подчеркнул, что за последние 20 лет Россия и Китай развивали долгосрочные и добрососедские отношения.

«За последние 20 лет обе страны всегда придерживались позиции о необходимости развития долгосрочных и добрососедских отношений взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов неприсоединения к блокам и отсутствия конфронтации, а также на том, что (отношения двух стран – Прим.ред.) не направлены против третьих стран», — отметил Вэньбинь.

21 октября, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай «дружат не против кого-то, а в интересах друг друга» и, в отличие от НАТО, не создают военного блока.

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