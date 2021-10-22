В США назвали шесть шагов для укрепления национальной обороны

Американское издание National Interest предложило администрации Байдена шесть шагов, которые помогут усилить национальную оборону страны.

Данные шаги, по мнению авторов, помогут защитить Америку и спасти «десятки миллионов жизней американцев» в случае нападения противников.

Во-первых, Байдену советуют объявить чрезвычайную ситуацию в области кибербезопасности и противоракетной обороны, чтобы обеспечить полную защиту энергосистемы США и другой критически важной инфраструктуры, в частности, систем связи, командования и управления. Администрацию Байдена также призывают рассмотреть вопрос о развертывании неядерной противоракетной обороны космического базирования, которая была бы более эффективной в сдерживании ядерных атак противника.

Следующим шагом должно стать увеличение количества атомных ракетных подводных лодок. Предполагается, что эта мера фактически увеличит количество «готовых к запуску» ядерных боеголовок наземного и морского базирования до 1040. Это послужит гарантией того, что обладающие ядерным оружием противники США не смогут уничтожить основную часть ее ракетно-ядерного подводного флота в портах в случае первого ядерного удара.

Третий шаг предусматривает восстановление «грубого» ядерного паритета с Россией. Американский ядерный арсенал, считают авторы, должен остаться достаточно большим, чтобы сдержать потенциальное китайско-российское ядерное нападение на территорию США.

В-четвертых, Байден должен отменить директиву о решении президента, которая позволяет США использовать ядерное оружие только после ядерной атаки на Вашингтон. Авторы советуют Байдену вернуться к политике предупреждающего удара.

Далее авторы полагают, что США должны полностью заменить атомные подводные лодки класса «Огайо» на более новые лодки класса «Колумбия». Кроме того, США должны профинансировать программу наземного стратегического сдерживания для замены своих 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, многие из которых были построены полвека назад — в отличие от более новых и современных стратегических ядерных систем вооружения России и Китая.

В заключение авторы призывают руководство США заменить трансформаторы китайского производства в энергосистеме США, чтобы не дать Китаю использовать секретные «лазейки» в технологии, и не дать взять под контроль сеть США.

Министерство обороны США ранее подтвердило срыв и отсрочку испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. По данным источников, отсроченный тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, которые все еще находятся в разработке.