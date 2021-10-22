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Песков заявил, что Медведчук не обращался за российским гражданством

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не обращался за получением российского гражданства, сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что Кремль не может выдать Медведчуку гражданство без обращения с его стороны.

«Для того чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — заявил Песков.

Ранее Виктор Медведчук ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности его «обмена» на «героев Украины».

Он заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, а идея возможного «обмена» его не интересует. По словам Медведчука, своими действиями глава государства демонстрирует то, «в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина» и что страна прекратила свое существование как правовое государство.

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