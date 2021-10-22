Действия России обсудили глава Пентагона с министрами обороны Дании и Испании

Глава Пентагона Ллойд Остин с министром обороны Дании Трине Брамсен обсудил действия России в ряде регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в заявлении, опубликованной пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

Встреча прошла в Брюсселе. Остин и Брамсен «отметили общую обеспокоенность относительно вопросов, влияющих на трансатлантическую безопасность, включая действия России в северной Атлантике, Балтийском море и Украине».

Далее Остин встретился с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. На переговорах обсуждалась борьба против «Исламского государства (организация запрещена в России)». Стороны «подчеркнули важность южного фланга НАТО».

Остин также высказался, что «потенциально дестабилизирующую роль» в Африке могут исполнять Китай и Россия.

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