Путин: исключение талибов* из террористического списка будет зависеть от их действий

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ примет решение об исключении радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) из террористического списка в зависимости от их действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время выступления в ходе планерного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что Россия сотрудничает с представителями талибов и ожидает от них, что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе.

Президент подчеркнул, что российские спецслужбы также контактируют с соответствующими структурами в Афганистане.

Ранее Путин заявил, что работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» газом завершится в декабре текущего года.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.