Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин высказался по поводу тезиса «советский человек» 19:46
Миранчук развил самую высокую скорость в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 19:42
Путин вспомнил про встречу с Байденом в Женеве 19:41
Юрий Шевчук назвал скончавшегося экс-участника «ДДТ» блестящим музыкантом 19:34
Дочь готовящегося к выписке Александра Серова ждет второго ребенка 19:28
Путин поздравил журналиста Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира 19:24
Путин назвал Россию «плавильным котлом» 19:24
Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах 19:23
В США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового... 19:08
Мустафина рассказала, что помешало Уразовой взять медаль в многоборье на ЧМ 19:06

Первый президент Казахстана Назарбаев назвал одну из причин своей отставки

close
100%
Aidos_Ukibay/Twitter

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что одной из причин его ухода с поста главы государства стала перенесенная операция. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Хабар», фрагмент опубликован на YouTube.

«Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсацией. Я перенес операцию на позвонке, на спину, очень серьезную операцию», — поделился Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету».

По его словам, больной президент не может быть руководителем государства.

«Твое состояние такое, причем страна? Она не должны страдать. И вот так продолжать ездить, встречаться, 350 встреч, а как ты с таким здоровьем можешь?» — подчеркнул Назарбаев.

Как добавил политик, именно состояние здоровье играло важную роль при принятии решения.

«Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят», — подчеркнул Назарбаев.

Назарбаев покинул пост в возрасте 78 лет в 2019 году. Он занимал должность президента Казахстана с 1990 года. Вторым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Назарбаев попросил прощения у народа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях