Первый президент Казахстана Назарбаев назвал одну из причин своей отставки

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что одной из причин его ухода с поста главы государства стала перенесенная операция. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Хабар», фрагмент опубликован на YouTube.

«Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсацией. Я перенес операцию на позвонке, на спину, очень серьезную операцию», — поделился Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету».

По его словам, больной президент не может быть руководителем государства.

«Твое состояние такое, причем страна? Она не должны страдать. И вот так продолжать ездить, встречаться, 350 встреч, а как ты с таким здоровьем можешь?» — подчеркнул Назарбаев.

Как добавил политик, именно состояние здоровье играло важную роль при принятии решения.

«Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят», — подчеркнул Назарбаев.

Назарбаев покинул пост в возрасте 78 лет в 2019 году. Он занимал должность президента Казахстана с 1990 года. Вторым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Назарбаев попросил прощения у народа.