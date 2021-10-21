Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин заявил, что существующая форма капитализма уже исчерпала себя 18:23
Президент Bellator рассказал, чем закончился бы фрик-бой с участием Федора... 18:22
Путин: пандемия коронавируса напомнила о хрупкости мирового сообщества 18:22
Президент Bellator: бой Усмана Нурмагомедова с Макгрегором напоминал бы драку бойца... 18:08
Появилось видео испытаний подводной лодки «Князь Олег» в Белом море 18:07
В Европе нашли способ снизить зависимость от поставок российского газа 18:07
Глава Bellator Кокер: Усман Нурмагомедов может делать более яркое шоу, чем Хабиб 18:05
Сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в «Шанинку» 18:05
Ивлеева «задышала полной грудью» после расставания с Элджеем 18:04
Пушков допустил блокировку работу IT-корпораций, нарушающих российские законы 18:03

Путин: мы живем в эпоху кризиса принципов существования человека на Земле

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что кризис, с которым мы в настоящее время имеем дело, является цивилизационным, это кризис принципов существования человека на Земле. Об этом президент заявил во время Валдайского форума в Сочи.

По словам президента, мы живем «в эпоху грандиозных перемен», перемены эти «все глубже, все фундаментальнее», а изменчивое состояние стало уже привычным.

«Конечно, мы ... должны противостоять [опасности], и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса — о возможностях, которые нельзя упустить», — завил Путин.

Он отметил, что человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, в то время начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной и военной сферах, опоры для мировой системы.

«Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось, а те, кто после окончания Холодной войны… почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них, и никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно ни казалось», — заявил Путин.

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях