Путин: мы живем в эпоху кризиса принципов существования человека на Земле

Президент России Владимир Путин заявил, что кризис, с которым мы в настоящее время имеем дело, является цивилизационным, это кризис принципов существования человека на Земле. Об этом президент заявил во время Валдайского форума в Сочи.

По словам президента, мы живем «в эпоху грандиозных перемен», перемены эти «все глубже, все фундаментальнее», а изменчивое состояние стало уже привычным.

«Конечно, мы ... должны противостоять [опасности], и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса — о возможностях, которые нельзя упустить», — завил Путин.

Он отметил, что человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, в то время начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной и военной сферах, опоры для мировой системы.

«Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось, а те, кто после окончания Холодной войны… почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них, и никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно ни казалось», — заявил Путин.

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.