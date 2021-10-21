Поздравивший Путина с днем рождения депутат Рады опроверг свое исключение из партии

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива, который поздравившего президента России Владимира Путина с днем рождения, опроверг информацию о том, что его исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, это очередной вброс тех, кого не устраивает моя сильная позиция по отношению к Российской Федерации... Меня невозможно исключить из ОПЗЖ, ведь я и есть ОПЗЖ… Меня никто не исключил», — высказался Кива.

Он также подчеркнул, что информацию о его исключении из партии «это чистый фейк и манипуляция».

Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила».

Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Он также отметил, что Путин всегда делает все в интересах собственной страны и своего народа, что не может не вызывать уважение.

Кива выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».