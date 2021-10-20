Глава ЦРУ заявил, что нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай сегодня является главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий, я думаю, что вероятно, это Китай, но я бы никогда не стал недооценивать… потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере, чтобы влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования в нашей собственной стране», — рассказал Бернс.

Он подчеркнул, что за ответственность за кибератаки могут нести частные лица, а не правительство страны. В качестве примера он привел криминальные банды.

По словам Бернса атаки и кибервымогательство могут быть угрозой для всех в США, если не будут созданы правила безопасности.

Ранее Россия и США разработали проект резолюции Генассамблеи ООН по кибербезопасности, в которой выступили против использования информационно-коммуникационных технологий в преступных или террористических целях.