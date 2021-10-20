Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Художник устроил перфоманс, в котором приняли участие 300 голых добровольцев 21:00
Дайвер нашел в море гигантский зуб древней акулы 20:58
Инфекционист рассказал, как нерабочие дни повлияют на распространение COVID-19 20:57
«Зенит» и «Ювентус» объявили составы на матч Лиги чемпионов 20:55
СК в Новосибирске проверит инцидент, в котором охранник магазина ударил мальчика 20:53
Букмекеру онлайн-казино дали три года тюрьмы за вывод из России 63 млрд... 20:47
Журналиста избили у VIP-входа на стадион «Спартака» 20:46
У британского парламента установили виселицу 20:41
«Спартак» проиграл пять домашних матчей из девяти в нынешнем сезоне 20:37
На Украине расширили черный список российских деятелей культуры 20:29

Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока – 2»

close
100%
Газпром «Северный поток - 2»

Компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил руководитель компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur («Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство — прим. ТАСС) на участие в процедуре сертификации Nord Stream — 2 AG — оператора «Северного потока — 2», — написал Макогон.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» назвал заявления России об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями и напомнил, что «Газпром» трижды снижал транзит в этом году.

Макогон отметил, что в первый раз «Газпром» 1 января прошлого года уменьшил транзит газа с 186 млн кубометров в сутки до 124 млн кубометров, в дальнейшем до 109 млн кубометров и 86 млн кубометров, «хотя платит за 109 млн кубометров».

По его словам, в настоящее время газ транспортируется гораздо в меньших количествах, чем установлено по контракту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях