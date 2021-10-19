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Депутат Рады заявил, что Украина при нынешней власти вплотную подошла к развалу

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РИА «Новости»

Украина может перестать существовать в своих текущих границах, если действующая власть удержится еще какое-то время. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Мы сегодня наблюдаем завершение процесса узурпации власти в стране, разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств. <...> С действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства», — написал он.

По словам парламентария, на Украине происходит «умышленное уничтожение государства». Кузьмин добавил, что действующие власти «выполняют преступный план по уничтожению родины».

«Делают они это все под красивыми лозунгами — демократия, свобода, стремление в НАТО. А на самом деле, они просто разрушают, то, что строили наши с вами деды, прадеды, отцы», — отметил он.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в случае политического кризиса возможен сценарий раздела Украины.

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