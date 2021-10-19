Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кокорин отреагировал на победу Team Spirit на чемпионате мире по Dota 2 15:46
Путин призвал сделать перелеты малой авиации более доступными 15:45
В свердловском минздраве прокомментировали фото из детской больницы... 15:43
В МИД Франции сожалеют о решении России приостановить представительскую миссию... 15:41
Женщина из США родила сына весом 6,3 кг 15:38
Депутат Рады сравнил Украину с «помойной ямой» 15:33
Песков прокомментировал предложение Голиковой о нерабочих днях 15:26
Российские чиновники будут сдавать экзамен по кибербезопасности 15:26
Песков заявил, что разрыв отношений с НАТО ничем не грозит России 15:23
ТАСС: обыски проходят в полицейском участке подмосковного Чехова 15:23

Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер примет участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение не ехать в Рим связано со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, уточнил Песков.

Ранее российский президент и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к встрече «Большой двадцатки» и кризис в Афганистане, которому она будет посвящена.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать возможную встречу на полях саммита президента США Джо Байдена и Путина. Она добавила, что Вашингтон и Москва продолжают «обсуждение многих проблемных вопросов».

Саммит G20 пройдет в Риме 30–31 октября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях