Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер примет участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение не ехать в Рим связано со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, уточнил Песков.

Ранее российский президент и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к встрече «Большой двадцатки» и кризис в Афганистане, которому она будет посвящена.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать возможную встречу на полях саммита президента США Джо Байдена и Путина. Она добавила, что Вашингтон и Москва продолжают «обсуждение многих проблемных вопросов».

Саммит G20 пройдет в Риме 30–31 октября.