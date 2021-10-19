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Премьер Польши выступил в Европарламенте в защиту польской конституции

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в Европарламенте в защиту польской конституции на фоне признания ее вышестоящей по отношению к законам Евросоюза, сообщает «Интерфакс».

Моравецкий заявил, что ни один польский суд за время пребывания его у власти не принял ни одного политически мотивированного решения.

«Попробуйте найти хоть один пример политически мотивированного вердикта суда», — предложил Моравецкий, добавив, что такие решения принимались во время руководства страной Дональдом Туском.

Отвечая на вопросы европарламентариев, Моравецкий заявил, что польский суд имел полное право признать верховенство национальной конституции над европейскими законами.

«Шантаж не должен считаться допустимым методом или политикой», — заявил Моравецкий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая после Моравецкого, заявила, что Еврокомиссия будет защищать верховенство права и договоры Европейского Союза «при помощи всех имеющихся для этого инструментов».

Ранее премьер Польши опроверг выход страны из состава ЕС.

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