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Лавров: Россия и США возобновили диалог по Украине после визита Нуланд

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что благодаря визиту заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд, Москва и Вашингтон возобновили диалог по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такой диалог у нас возобновился, Нуланд встречалась с (Дмитрием - ред.) Козаком, который у нас курирует в администрации (президента РФ) Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты», — сказал Лавров.

Заместитель госсекретаря приезжала 11-13 октября в Москву, где встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит Нуланд в Москву.

До этого Нуланд назвала переговоры с Козаком по Украине и Минским соглашениям продуктивными.

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