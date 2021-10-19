Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, сколько работники «АвтоВАЗа» экономят на покупке машин... 12:52
Командующий войсками ЦВО прибыл в Таджикистан на учения у афганской границы 12:52
Макаревич предложил антипрививочникам лечиться от COVID-19 за свой счет 12:50
Бывшая домработница Пугачевой Люся назвала ложью обвинения в адрес певицы 12:49
Похитители американских миссионеров на Гаити требуют $17 млн выкупа 12:43
«Локомотив» назвал цели до сезона-2025/26 12:43
Соседка рассказала о семье девочки, убитой под Вологдой 12:39
Колосков рассказал, в каком случае у «Спартака» есть шансы... 12:31
Путин и Драги обсудили подготовку к саммиту G20 12:30
Латвийский депутат обвинил «советских колонистов» в распространении COVID-19 12:29

Депутат Верховной рады пожалел об отсутствии российского гражданства

close
100%
Олег Федонюк/facebook.com

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива в Facebook пожалел об отсутствии российского гражданства и «кураторов из России».

«Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время или пока я хорошо справляюсь и без этого», — заявил Кива.

Ранее глава партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности его «обмена» на «героев Украины».

Медведчук отметил, что эта инициатива бессмысленна, так как у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях