Депутат Верховной рады пожалел об отсутствии российского гражданства

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива в Facebook пожалел об отсутствии российского гражданства и «кураторов из России».

«Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время или пока я хорошо справляюсь и без этого», — заявил Кива.

Ранее глава партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности его «обмена» на «героев Украины».

Медведчук отметил, что эта инициатива бессмысленна, так как у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского.