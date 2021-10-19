Латвийский депутат обвинил «советских колонистов» в распространении COVID-19

Депутат Сейма Латвии от националистической партии «Все для Латвии» Янис Иесалниекс заявил, что ответственность за распространение коронавируса в республике несут переселенцы времен СССР. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Латвийские дети не смогут сейчас учиться и заниматься спортом, потому что колонисты, прибывшие в советское время, не хотят вакцинироваться и сейчас перегружают больницы. Это так несправедливо», — написал законодатель.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 19 октября заявил, что в стране будет введен жесткий локдаун на месяц. Известно, что будут закрыты большая часть магазинов, развлекательных и учебных заведений. До этого Латвия возглавила мировой анти-рейтинг по числу зараженных коронавирусом, выявленных за прошлую неделю — 7679,97 зараженных на миллион человек.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Рижской думе вызвала споры инициатива оснастить памятник советским воинам-освободителям от немецких войск табличкой о «советской оккупации». В частности, текст о «символе советской оккупации» внештатного советника президента Латвии Юргиса Клотиньша не получил поддержки большинства в Рижской думе.