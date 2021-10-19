Политолог Корсунов призвал не ждать улучшения отношений между Россией и НАТО

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Андрей Кортунов заявил, что не стоит ждать улучшения отношений между Россией и НАТО, сообщает «Лента.ру».

«Быстро вернуться назад скорее невозможно. К этому мы шли с 2008 года, а оперативные контакты приостановили еще в 2014 году», — рассказал Кортунов.

Он уточнил, что последняя встреча между Россией и НАТО прошла в 2018 году, и с тех пор вероятность улучшения отношений с альянсом только уменьшалась.

По словам Кортунова, генсек НАТО Йенс Столтенберг вскоре выступит с обвинениями о разрыве отношений по вине России.

Ранее в МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО.

Москва 18 октября предупредила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Он обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

Как добавил глава МИД Сергей Лавров, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.